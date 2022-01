Kommentar zum Karneval in Veen : Das Risiko feiert mit

Meinung Alpen Die Veenze Kräje wollen trotz der steigenden Inzidenzen Rosenmontag ziehen und vorher in die Bütt steigen. Sie halten die Risiken für kalkulierbar. Andere vermutlich nicht.

Veenze Kräje sind mutige Geschöpfe. Ob sie waghalsig oder gar fahrlässig sind, ist diskutabel. Angesichts von Inzidenzen, die auch im Kreis Wesel so hoch sind wie noch nie, mutet ihre Entscheidung, den närrischen Lindwurm am Rosenmontag, wenn auch nur in Miniatur-Format und in einer kontrollierten Zone, ziehen zu lassen, durchaus fragwürdig an. Das ist auch den jecken Veenern klar, die keineswegs unter Realitätsverlust leiden.