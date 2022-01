Karneval in Coronazeiten : Veener planen Mini-Rosenmontagszug

Ob die Mercedes-Limousine der Veenze Kräje zu groß ist für den Rundkurs bei Schippers, muss eine Probefahrt zeigen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Der Elferrat der Veenze Kräje will vom Karneval retten, was zu retten ist: mit einem „Lindwurm light“ und einer geteilten Büttensitzung auf dem Spargelhof. Doch dem Narren-Regime ist klar, dass das Virus am Ende doch zu stark sein kann.