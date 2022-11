Karnelval in Alpen : Die „Oase des Karnevals“ bebt

Alpen Die Veenze Kräje haben beim Sessionsstart ihr Motto bekanntgegeben und den neuen Song vorgestellt. Höhepunkt im Zelt neben dem Gasthof Zur Deutschen Flotte war ein Heiratsantrag.

In der Wüste weist ein Schild nach „Burning Hard“ zu den Nachbarn „op de Hei“. Während im Vordergrund ein Kamel mit gelb-schwarzer Narrenkappe am Teich mit Palmen liegt, an dem auch zwei grüne Lurche mit eben solcher Narrenkappe sitzen, drehen sich im Hintergrund drei Windräder. Die Debatte um Windkraft in Veen und im Bönninghardter Wald sind beim Elferrat der Veenze Kräje angekommen. Die haben die Session 2022/23 unter das Motto „Veenze Fasteloavend – Die Oase des Karnevals“ gestellt. Ersonnen von Präsident Thomas Holtwick und Sitzungspräsident Simon Lutter, bildlich umgesetzt von David Lutter.

Am Feritag, 11. 11., präsentierte der Kräje-Elferrat beim Start in die Session auch die passende Fahne. „Während in Köln und am Niederrhein fast alles abgesagt wurde, gab es in Veen zwei kleine Sitzungen und einen kleinen Umzug am Spargelhof Schippers“, erinnerte Schweden im Zelt neben der Gaststätte Zur Deutschen Flotte vor rund 220 Narren. „So war Veen zuletzt eben eine Oase des Karnevals, wenn auch in der Light-Variante.“ Das Motto wird die ganze Session durchziehen – vom Wagenbauertreffen über die Altweiberparty, die Büttensitzung am 18. Februar und die KLJB-Karnevalsdisco am 19. Februar bis zum Rosenmontagszug am 20. Februar.