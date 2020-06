Aktion am Sonntag : Veener Landjugend schenkt Kindern Eis mit Streuseln

In Veen gibt es am Sonntag für Kinder gratis eine Kugel Eis (Symbolbild). Foto: dpa

Alpen Wegen der Corona-Pandemie muss die Sommer-Open-Air-Party ausfallen. Damit die Veener Kinder nicht ganz leer ausgehen, bestellt die KLJB am Sonntag einen Eiswagen zum Sportplatz – für die Mädchen und Jungen gibt es dann gratis eine Kugel Eis.

Eigentlich wollte die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Veen am heutigen Samstag ordentlich feiern unter den Windkraftanlagen an der Dickstraße. Doch die Sommer-Open-Air-Party musste als Folge der Corona-Pandemie abgesagt werden. Auf der Veranstaltung sollten die kleinen Gäste kostenfrei eine Kugel Eis bekommen. Damit die Veener Kinder nicht ganz leer ausgehen, hat sich die KLJB überlegt, den Eiswagen von Egons Eiscafé aus Sonsbeck kurzerhand für den morgigen Sonntag (14. Juni) zum Sportplatz an den Halfmannsweg zu bestellen. Ab 16 Uhr bekommen alle Mädchen und Jungen gratis eine Kugel Eis. „Wer will, sogar mit Streuseln“, sagte Lukas Hegmann, Vorsitzender der Landjugend. „Natürlich haben alle anderen die Möglichkeit, sich ein Eis zu kaufen.“ Der Eiswagen bleibt rund zwei Stunden am Sportplatz. Wenn’s die Corona-Lockerungen zulassen, denkt die KLJB Veen darüber nach, kurzfristig im Herbst noch eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Hegmann: „Wie die genau aussehen könnte, müssen wir noch besprechen.“ 2021 soll’s auf jeden Fall eine neue Auflage vom Open Air Trecker-Kino geben.