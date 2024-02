Karneval in Alpen Veener Elferrat auf großer Wagenbauerrundfahrt

Dafür nahmen die Männer vom Elferrat ein straffes Programm in Kauf. Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es los. Insgesamt wurden an den zwei Tagen 38 Gruppen besucht. „Das ist schon eine Herausforderung“, gibt Peter Schweden, Schriftführer der Veenze Kräje zu. „Denn bei jeder Gruppe haben wir nur 15 bis 20 Minuten Aufenthalt. Das wird nicht mal ansatzweise dem Aufwand der Wagenbauer gerecht.“ Dennoch würden die Veenze Kräje an dieser Tradition festhalten. Sie zollen damit den Wagenbauern ihren größtmöglichen Respekt, können aber auch mögliche Fragen im Vorfeld klären.