Gute Beispiele für eine lebendige Gemeinschaft Dorf ist viel mehr als Schützenfest

„Uns geht es darum, ein Netzwerk zu knüpfen, um die Herausforderungen, vor denen alle stehen, gemeinsam und besser bewältigen zu können“, sagt Mediziner van Beek, ein bekennender, tief überzeugter Dörfler. „Um die Dörfer, in denen Infrastruktur auf dem Rückzug ist, lebendig und damit lebenswert zu halten, gibt es ja nicht nur den einen Weg“, so van Beek. Und nicht jedes Dorf müsse „das Rad neu erfinden“, findet der Ortsvorsteher: „Auch andere Dörfer haben tolle Ideen, was eine lebendige dörfliche Gemeinschaft ausmacht und stärken kann und von denen man sich was abgucken kann.“ Daher wolle die Dorfwerkstatt eben eine Plattform bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen. „Von diesem Grundgedanken sind wir nach wie vor überzeugt“, so van Beek.