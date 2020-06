Alternativprogramm vor Ort : Veener Ferienlager-Kinder bleiben diesmal im Krähendorf

Langeweile soll’s in den Sommerferien nicht geben. Deshalb bietet das Ferienlagerteam der Veener Borussia ein Alternativprogramm zur Lagerfahrt vor Ort an (Symbolfoto). Foto: dpa

Alpen-Veen Wegen der Corona-Krise wurde die Reise ins Münstertal abgesagt. Die Organisatoren des Ferienlagers der Veener Borussia bieten den rund 60 Kindern vom 12. bis 19. Juli ein Alternativprogramm im Ort an.

Sie haben sich sehr schwer getan mit ihrer Entscheidung. Doch die Vorschriften der Corona-Schutzverordnung wären in Gänze nicht zu erfüllen gewesen. So fassten Cornelia „Knutschi“ Gietmann und Michael „Krölli“ van Beek als Lagerleiter den Entschluss, das große zweiwöchige Ferienlager der Veener Borussia in Münstertal abzusagen. Aber es wird ein Alternativprogramm geben. Ein „Ferienlager Zuhause“ vom 12. bis 19. Juli. Um die 60 Kinder zwischen acht und 15 Jahren wollen dabei sein. Sie werden aufgeteilt in Kleinguppen auf fünf Standorte. Derzeit stellt das Organisationsteam das Programm zusammen. Langeweile soll auf keinen Fall aufkommen.

Ende vergangener Woche erhielten Gietmann und van Beek das Okay von der Gemeinde und dem Kreis-Gesundheitsamt für das abgespeckte Ferienlager im Krähendorf ohne Übernachtung. Dafür mussten sie ein Hygienekonzept erarbeiten und einreichen. Phil Schmitz, ein langjähriger Ferienlager-Betreuer, und Sportmediziner van Beek waren dafür verantwortlich. Obwohl es erstmals in der über 40-jährigen Ferienlager-Historie nicht in die Ferne geht, nimmt die Vorbereitung viel Zeit in Anspruch. „Aber das machen wir gerne“, sagt Gietmann, die letztlich froh darüber ist, dass die Reisegruppe mit rund 100 Personen in diesem Jahr daheim bleibt.

„Natürlich ist das sehr schade. Aber die Einschränkungen wären zu groß gewesen. Wir hätten nicht viel machen können. In dem Haus in Münstertal wäre jeweils nur für zwei Kinder in einem Sechs-Betten-Zimmer Platz gewesen, so dass wir nicht alle angemeldeten Teilnehmer hätten mitnehmen können. Und wie die fünfstündige Zugfahrt mit Mundschutz gewesen wäre, da mag ich gar nicht dran denken“, meint Gietmann. Die Verantwortung gegenüber den Lagerkindern, Betreuern und Kochfrauen habe bei der Absage im Vordergrund gestanden.

Auch beim Ferienlager vor der eigenen Haustüre sind sich die Organisatoren ihrer Verantwortung bewusst. Am Sonntag, 12. Juli, wird’s auf dem Schulhof bei gutem Wetter ein gemeinsames Treffen geben. Dort möchten Gietmann und van Beek nochmals ausführlich auf die Hygieneregeln hinweisen, bevor die Teilnehmer in Gruppen mit bis zu zehn Kindern aufgeteilt werden. Die Aufenthaltsorte sind der Sportplatz, das Pfarrheim, der Vorraum in der Grundschule, der Saal in der Gaststätte Zur Deutschen Flotte sowie im Feuerwehrgerätehaus. Gietmann: „Wir werden in der Kernzeit von 9 bis 16 Uhr verschiedene Aktionen anbieten.“ Auch Ausflüge in der Umgebung und ein Abendprogramm sind geplant. Essen und Getränke müssen mitgebracht werden.