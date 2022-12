Der erste „50-Jährige“ im Orchester Ehre für 525 Jahre Akkordeonmusik

Das AOV gestaltet traditionell die Messe am zweiten Weihnachtstag in der katholischen Kirche St. Ulrich Alpen. Bereits am Sonntag, 15. Januar, besteht wieder die Möglichkeit, das AOV live zu erleben. Um 17 Uhr findet ein Neujahrskonzert in der katholischen Kirche St. Nikolaus in Veen statt. Der Eintritt ist wie immer frei.