Unfall in Veen : Umgekippter Lkw sperrt Sonsbecker Straße

Unfall in Veen

Der Lastwagen war auf dem nassen Grünstreifen ins Rutschen geraten und schließlich in den Graben gekippt. Foto: Michael Conrad

Alpen Ein Sattelzug geriet in Veen auf den Grünstreifen und kippte in den Graben. Der Fahrer aus de Niederlanden bleib unverletzt. Die Bergung dauerte Stunden.

Ein umgestürzter Sattelschlepper hat am Donnerstag dafür gesorgt, dass die Sonsbecker Straße in Veen während der sehr aufwendigen Bergungsarbeiten bis in den späten Nachmittag hinein von der Polizei komplett gesperrt werden musste und sämtliche Verkehrsteilnehmer hier zu einem Umweg gezwungen wurden.