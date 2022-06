Treffen von West Highland White Terriern : Westies aus ganz Deutschland erleben Abenteuer in Veen

Alpen Etwa 100 West Highland White Terrier aus ganz Deutschland haben einen schönen Tag auf dem Spargelhof Schippers erlebt: Ihre Herrschen und Frauchen hatten sich mit ihren Hunden in Veen getroffen.

So viele Westies auf einmal dürften in Alpen selten zu sehen sein: Auf dem Spargelhof Schippers in Veen haben sich am Sonntag Hundehalter aus ganz Deutschland getroffen – und zwar Frauen und Männer, die einen West High­land White Terrier haben. Von ihren Haltern werden diese Hunde auch liebevoll Westie genannt.