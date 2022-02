Energiewende in Alpen stockt : Drei Optionen für zwei Windräder

Die drei Windräder überragen die Pfarrkirche St. Nikolaus und gehören seit zwei Jahrzehnten zur Skyline von Veen. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Ein Investor will an der Dickstraße in Veen die drei 20 Jahre alten Windräder durch ein modernes, leistungsstarkes Duo ersetzen. Der Rat steht vor einer schwierigen Entscheidung. Warum das so ist.