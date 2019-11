Unfall auf der B 57 bei Alpen : Auto prallt gegen Rübengespann - zwei Personen verletzt

Alpen Auf der Bundesstraße 57 bei Alpen ist am Donnerstag ein Auto mit einem Rübentransporter zusammengestoßen. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Nach dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 57 in Höhe Einmündung Birtener Straße war die Xantener Straße am Donnerstagnachmittag für zwei Stunden voll gesperrt. Gegen 15.15 Uhr war eine Autofahrerin (58) aus Rees aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei stieß sie mit einem Rübentransporter-Gespann eines Rheinbergers (30) zusammen und wurde leicht verletzt.