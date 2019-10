Einbrüche in Alpen und Sonsbeck : Einbrecher kennen keine Feiertagsruhe

Foto: dpa-tmn/Kai Remmers Die Polizei hat mehrere Einbrüche in Alpen und Sonsbeck gemeldet (Symbolfoto).

Alpen/Sonsbeck In der Nacht auf den Feiertag kam es zu mehreren Einbrüchen in Sonsbeck und Alpen. Nicht überall wurde Beute gemacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einbrecher haben die Nacht und den Tag der Deutschen Einheit nicht als Ruhetag genutzt. Die Polizei meldete am Freitag mehrere Straftaten in Alpen und Sonsbeck. In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in den Sportspark des SV Sonsbeck an der Parkstraße eingedrungen. Sie hebelten die Türen zu verschiedenen Räumen und Umkleiden auf, durchsuchten Schränke, Schubladen und Schlüsselkästen und erbeuteten Geld, Laptops und einen Fernseher. Im gleichen Zeitraum ist auch auf der Sportanlage an der Fürst-Bentheim-Straße in Alpen eingebrochen worden. Auch hier fehlt ein Laptop, vermeldet die Polizei.

Zudem ist ein Unbekannter am Donnerstag gegen 4.20 Uhr in ein Haus an der Rathausstraße in Alpen eingebrochen, indem er die Terrassentür aufgehebelt hatte. Als der Hund der Hausbewohnerin anfing zu bellen, ergriff der Eindringling ohne Beute die Flucht. Wenige Minuten später kam es ganz in der Nähe zu einem weiteren Einbruch in ein Haus. Der Bewohner überraschte einen Mann in seinem Wintergarten. Auch hier konnte der Täter flüchten. Möglicherweise handelt es sich in den beiden Fällen um dieselbe Person. Der Mann wird so beschrieben: circa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kurze Haare, Kappe und europäische Erscheinung.

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses auf dem Hermesweg in Sonsbeck aufgehebelt. Sie durchsuchten sämtliche Zimmer, Schränke und Schubladen und nahmen einen Tresor mit Geld mit. Im Nachbarhaus ist ebenfalls eingebrochen worden. Ob etwas fehlt, ist noch unklar.

In allen Fällen bittet die Polizei in Xanten um Hinweise an Tel. 02801 71420.

(bp)