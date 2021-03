Stadtentwicklung Alpen : Ulrichstraße drei Tage gesperrt

Alpen Im Rahmen desAbrisses der Gasthofes Zur Hoffnung wird an Versorgungsleitungen gearbeitet. Daher wird die Ulrichstraße drei Tage gesperrt.

Von Dienstag 16., bis Donnerstag, 18. März, wird im Alpener Ortskern die Ulrichstraße in Höhe der Kirche St. Ulrich gesperrt. Grund, so die Verwaltung, sind Arbeiten an Versorgungsleitungen, vermutlich im Zusammenhang mit dem angelaufenen Abriss des Gasthofes Zur Hoffnung. Die Umleitung erfolgt über die Unterheide, Winnenthaler Straße, Bönninghardter und die Weseler Straße (B 58). Aufgrund der Sperrung ist auch der Bürgerbus Menzelen ausgebremst. Die Haltestelle „Altenheim“ kann nicht angefahren werden, so Edgar Giesen, Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Da der Bus einen Umweg fahren müsse, könne es zu Verspätungen kommen. Kontakt im Rathaus: Tel. 02802 912-575 oder Mail an Markus.Felbrach@alpen.de.

bp/RP-Foto: Stoffel