85 Klubs beim Turnier der Kegelgötter Der ganze Niederrhein kommt zum Kegeln nach Veen

Nach drei Jahren Corona-Pause heißt es beim Veener Klub der Kegelgötter am Wochenende wieder „Gut Holz“ und es geht gleich wieder in die Vollen. Die Zahl der gemeldeten Klubs beim Rennen um den Veener Kegelpokal ist schon wieder so hoch wie vor der Pandemie. Am Freitag und Samstag, 17. und 18. März, wird der Cup auf mehreren Bahnen in und um Veen wieder ausgekegelt. Bislang gehen 85 Klubs an den Start.