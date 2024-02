DRK-Kita in Alpen Der Durchhaltewille verdient Respekt

Wenn einmal der Wurm drin steckt. Der DRK Niederrhein ist seinerzeit sicher mit dem besten Willen angetreten, Alpen aus seiner wachsenden Not an Kindergartenplätzen zu helfen und mit dem Bau eines neuen Kindergartens als Träger mit einem Markstein einen weißen Fleck im Kreis Wesel zu tilgen. Aber schon als die ambitionierten Pläne erstmals öffentlich vorgestellt wurden, war der Lack der schönen Idee ziemlich schnell ab. Nun – nach fast zwei Jahren stehen das DRK und Alpen noch immer fast am Anfang.