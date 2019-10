Merlin Hellenkamp & friends in Alpen : Jazz pur bei neuer Konzertreihe

Rheinberg Das Trio Hellenkamp & friends gibt am Samstag das Auftaktkonzert im Amaliencafé.

Pure Jazz ist eine neue Konzertreihe der Evangelischen Kirchengemeinde, die am Samstag, 5. Oktober, um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) im Amaliencafé von Merlin Hellenkamp & friends eröffnet wird. Zu erleben ist das Jazztrio mit Kai Weiner am Piano, Fabian Witte am Kontrabass und Merlin Hellenkamp am Schlagzeug.