Hobby- und Handwerkermarkt in Alpen : Tolle Ideen handwerklich umgesetzt

Alpen Viel Kreatives und Originelles gab es beim zehnten Hobby- und Handwerkermarkt in der Alpener Grundschule Zum Wald zu entdecken. Alles war handgemacht.

Oder konnte handgemacht werden, wie etwa am Stand des Waldkindergartens, der die Produkte seiner „Wurzelzwerg-Imkerei“ dabeihatte. „Kinder dürfen hier selber Kerzen herstellen, in dem sie einen Docht in einer Wabenwand aus Honigwachs einrollen“, erklärt Waldkindergartenleiter Carlo Ridder.

Doris Gerhards ist mit ihren lustigen Stickereien längst Stammgast beim Hobby- und Handwerkermarkt. Woher sie ihre Ideen nimmt, bleibt ein Geheimnis. Fakt ist aber: Eine Grillschürze mit dem Aufdruck „Waschbrettbauch im Speckmantel“ hat längst nicht jeder. Für die kulinarischen Freuden haben sich im Vorfeld Eltern mit ihren Kindern ins Zeug gelegt. Die Einnahmen aus der Cafeteria sowie die Standgebühren fließen in Schulprojekte. Von der Vorfreude haben sich auch Frieda und Theo anstecken lassen. Ihre filigranen Perlenarmbänder fertigen sie in allen Farben, verschiedenesten Größen und auf Wunsch sogar mit dem Namen des Käufers. Der Absatz war gleich am ersten Tag so groß, dass Klassenkamerad Paul als Verkaufsleiter einspringen musste. Was den Erlös betrifft, hat Frieda sehr konkrete Vorstellungen: „Es gibt einen großen Eisbecher für mich und ein Weihnachtsgeschenk für Mutti.“ Wie wäre es da mit gestrickten Wollsocken in kunterbunten Farben? Angeboten wurden die von Ulla Schulz, die für ihr reichhaltiges Angebot das ganze Jahr über mit den Nadeln klimpert. „Stricken ist für mich wie Yoga“, gesteht die Gindericherin. Eine wahre Ideenschmiede ist der Stand von Astrid Schilling, die unter anderem einen „Adventskranz to Go“ im Sortiment hat, bestehend aus vier Teelichtern und Streichhölzern.