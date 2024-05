Schützenfest der Junggesellen Alpen Timo Aldenhoff holt beim Königschießen den Vogel herunter

Dann kam um Punkt 18 Uhr der Regen. Hatte man zuerst die Hoffnung, dass es sich nur um Schauer handeln sollte, wurde diese schnell erstickt. Es goss und goss und goss. Längst hielten die Sonnenschirme dem Regen nicht mehr stand, die Glücklichen, die einen Regenschirm dabei hatten, drängten sich dicht an dicht darunter, der Boden wurde zu einer einzigen Matschfläche. Doch echte Schützen ließen sich davon nicht unterkriegen. Immer wieder scherzten die Altkönige, die einen Logenplatz ganz vorne an der Vogelstange hatten, und riefen: „Wann kommt die Flut“ oder „Wir gehen durch den Monsum“. Kein Fitzel blieb von den Aspiranten mehr trocken. Das Wasser rann aus den Klamotten, den Haaren, das Schießen war erschwert unter diesen Bedingungen. Dann der Schock: Die Armbrust verzog nach links. Drohte nun der erneute Abbruch des Königsschießens? Eine Stunde lang setzten Schießmeister und Kollegen alle Hebel in Bewegung, dann die Erleichterung: Die Reparatur war geglückt. Mit Jubel quittierten das die Zuschauer, weiter ging es also an der Vogelstange.