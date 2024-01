Neuer Kämmerer Der Mann, der Alpens Geld verwaltet

Alpen · Die Gemeinde Alpen hat einen neuen Kämmerer: Thomas Schmidt hat viele Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet, bevor er in die Verwaltung wechselte. Was der Betriebswirt am Job im Rathaus schätzt, wie er Alpens Finanzlage einschätzt.

02.01.2024 , 16:25 Uhr

Thomas Schmidt ist Alpens neuer Kämmerer. Der 39-Jährige hat seinen ersten Haushalt eingebracht. Foto: Armin Fischer (arfi)