CDU-Bürgermeisterkandidat in Alpen : 100 Prozent für den „Platzhirsch“

Drei CDU-Männer stehen für Zuversicht: Partei-Chef Sascha van Beek, Bürgermeister Thomas Ahls und Landratskandidat Ingo Brohl freuen sich auf den Wahlkampf. Foto: bp

Alpen Die CDU Alpen hat Thomas Ahls einstimmig erneut zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Für den 56-Jährigen wär’s schon die vierte Amtszeit.

Einen röhrenden Geweihträger am grünen Tannenbaum im handtellergroßen Miniaturformat gab’s als Dreingabe zum Jubel. CDU-Parteichef Sascha van Beek bewies Sinn für die Kraft von Symbolik im anlaufenden Wahlkampf. Die Partei hatte gerade Thomas Ahls wenig überraschend erneut zu ihrem Bürgermeisterkandidaten gewählt. Zu 100 Prozent. Nur zwei der 41 CDUler – bei 261 Mitgliedern eine eher mittelprächtige Beteiligung – hatten sich der Stimme enthalten. Alle anderen hatten in der Kabine hinter dem Namen des seit 2004 amtierenden ersten Mannes im Rathaus ihr Kreuzchen gemacht. Einen Herausforderer gab es nicht. Der 56-Jährige willigte ein und will eine vierte Amtszeit. Dass er’s packt, daran lässt Partei nicht den Hauch von Zweifel erkennen. So gesehen, war der kleine „Platzhirsch“ als Geste zur Gratulation nur Ausdruck der Überzeugung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Wie unaufgeregt und sich ihrer selbst bewusst die CDU in Alpen, die hier mit absoluter Mehrheit die Geschick in der Gemeinde dirigiert, die Kür ihres Kandidaten anging, zeigt, dass der Mann, um den es gehen sollte, auf sich warten ließ. Thomas Ahls nahm zunächst einen Termin wahr, den er für ebenso wesentlich hielt wie die Parteiversammlung, die ihn erneut aufs Schild heben sollte. Er besuchte den Elternabend an der Sekundarschule, die, aus schwierigem Fahrwasser kommend, auf Kontinuität zusteuert.

Als er in den Saal der Burgschänke betrat, berichtete er den politischen Freunden, dass er gut daran getan hatte: „Es war die sympathischste Präsentation einer Schule in Alpen, die ich je erlebt habe.“ Ahls stellte Claudia Kühn, die nach dem überraschenden Abgang von Tilman Latzel die Leitung der Schule kommissarisch übernommen hat, ein hervorragendes Zeugnis aus.

Gute Noten gaben die CDU-Mitglieder auch ihrem Bürgermeisterkandidaten. Als Sascha van Beek gegen 21.30 Uhr das Stimmergebnis bekannt gab, brandete so etwas wie Jubel auf und lang anhaltender Beifall. Das gute Gefühl der Geschlossenheit suchte sich eine Ausdrucksform. Mehrfach schimmerte ein fast mitleidiger Blick auf die Geschehnisse der politischen Freunde in der Nachbarschaft durch, ohne dass Xanten explizit genannt wurde. Weder von CDU-Landratskandidat Ingo Brohl, der „in der Nachbarschaft“ Leute ausgemacht hatte, „die einen ganzen Stadtverband an die Wand fahren“. Da fühle er sich bei den Freunden in Alpen verdammt gut aufgehoben.

Auch Sascha van Beek bekannte, dass Kommunalpolitik in der Wohlfühloase Alpen „richtig Bock macht“. Der junge Mann, der als Parteichef seinen ersten großen Wahlkampf im eigenen Haus managen muss, bekannte, dass er „keine Lust auf Kommunalpolitik“ verspüre, wenn er sich „bis spät in die Nacht“ nicht nur vom politischen Gegner, sondern „auch noch aus den Reihen anblaffen lassen“ müsse.