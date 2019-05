Erinnerung an Karl Barth : Alte Lehre erhält neue Aktualität

Die „Kirchliche Dogmatik“ von Karl Barth misst gut einen Meter. Pfarrer Hartmut Becks hat sich intensiv damit befasst. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen Vor 100 Jahren bewirkte Karl Barth mit seinem Kommentar zum Römerbrief einen Wandel in der Evangelischen Kirche. Jetzt rückt Pastor Hartmut Becks den Theologen ins Zentrum eines Gottesdienstes und einer Ausstellung in Alpen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernfried Paus Von Bernfried Paus Autorendetails aufklappen Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen.

Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder. zum Autorenprofil

Gut einen Meter misst die „Kirchliche Dogmatik“, mit der der große Theologe Karl Barth das Christsein in der Gesellschaft neu definiert und das Denken in der Evangelischen Kirche fundamental verändert hat. Die zwölf Bände dieses berühmten Standardwerks – insgesamt mehr als 9000 Seiten – hat Pastor Hartmut Becks aus dem Regal seines Arbeitszimmers gehievt und vor sich auf einen großen Konferenztisch platziert. An der kleinen Wand kommt auch die heutige Theologie nicht so leicht vorbei.

Der Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde in Alpen hat sich im Studium darin verloren und sich in den zurückliegenden Wochen und Monaten noch mal etwas intensiver mit dem großen Vordenker befasst, der das geistige Fundament gelegt hat, auf dem die Rheinische Kirche nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges neu angefangen hat und heute immer noch steht. Im Barth-Jahr feiert die Gemeinde am Sonntag, 26. Mai, unter der Losung „Suche Frieden und jage ihm nach“ einen besonderen Gottesdienst. In dem steht die Botschaft des Kirchenvaters im Mittelpunkt sowie auch in Becks Predigt.

Info Wanderausstellung ist bis Pfingsten zu sehen Gottesdienst Karl Barth und seine „dialektische Theologie“ stehen im Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Alpen, An der Vorburg 2, am Sonntag, 26. Mai, im Mittelpunkt. Programm Der Gottesdienst steht unter der Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach“. Mitgestaltet wird er von Mitgliedern des Home-Projektes, das Judy Bayley mit Alpener Musikern und Flüchtlingen umgesetzt hat. Mit dabei ist auch die Kirchenband Amat unter Leitung von Lothar Rehfuß. Übertragung Der Gottesdienst wird von WDR 5 live übertragen. Er beginnt daher bereits um 9.30 Uhr und endet pünktlich um 11 Uhr. Ausstellung Anschließend wird die Wanderausstellung zum 100. Jahrestag von Karl Barths Kommentar zum Römerbrief eröffnet. Der Titel lautet „Gott trifft Mensch“. Sie ist bis Pfingsten im Gemeindehaus zu sehen.

Anschließend wird im Gemeindehaus die Wanderausstellung über Karl Barth eröffnet. Sie trägt den programmatischen Titel „Gott trifft Mensch“ und war zuvor in Heidelberg zu sehen. Der Pfarrer Karl Barth, in dessen Gemeinde in der Schweiz Bauern und Arbeiter das Leben prägten, hat 1919 – vor 100 Jahren also – mit seiner Auslegung des Römerbriefes im Neuen Testament nicht nur die Gedankenwelt der Theologen erheblich durcheinandergewirbelt.

Sein Kommentar fiel – ein Jahr nach Ende des Ersten Weltkrieges – in eine Zeit des radikalen Umbruchs. „In der Politik und auch in der evangelischen Theologie“, so Becks. Das traditionell enge Verhältnis von Kirche und Gesellschaft in Preußen war erschüttert, die bis dahin starke Verbindung von „Thron und Altar“ hatte zu bröckeln begonnen. Die Kirche war eng verwoben mit den herrschenden gesellschaftlichen Kräften. „,Gott mit uns’ stand auf der Koppel des Soldaten, der mit dem Segen des Pfarrers in den Krieg zog“, erläutert Becks. Vor diesem historischen Hintergrund entwickelte Barth seine „dialektische Theologie“, die sich klar abgrenzte von der „liberalen Theologie“, die bis dahin das Denken in der Kirche beherrscht hatte.

Der theologische Paradigmenwechsel war tiefgreifend – für die Kirchenoberen wie für die weltlich Herrschenden alarmierend. Denn der neue Denkansatz konnte und wollte politisch nicht folgenlos bleiben. Die liberalen Theologen strebten im Windschatten des Massengeschmacks nach „Versöhnung mit den Gegenwartskulturen“, um letztlich nicht in Widerspruch zum Zeitgeist und zum herrschenden Apparat zu geraten. „Die Grenzen von gesellschaftlicher Moral, Zeitgeist und christlichem Glauben verwischten enorm“, schreibt Becks.

Inmitten der Krise der liberalen Theologie nach Kriegsende zündete der bis dahin eher unbekannte Landpfarrer Karl Barth mit seinem Kommentar zum Römerbrief eine „theologische Rakete“ – eine Grundsatzschrift, die eine radikale Zäsur bedeutete. Theologische Botschaft: Der Mensch hat keine Chance, Gott zu erreichen, es bleibt ein unüberwindbarer Graben zwischen menschlicher Moral und göttlichem Wort. „Die Brücke zu uns Menschen kann allein Gott schlagen“, übersetzt das Pastor Becks. Gott bleibt stets der radikal Andere, lautet ein Kernsatz der „dialektischen Theologie“.

Das neue Denken hatte praktische, politische Konsequenzen. Es bedeutete die Abkehr von jeglichen „Versuchen, Gott einzuordnen oder für gesellschaftliche Zwecke zu instrumentalisieren“. Der Gott des Vaterlandes, des Militärs oder gar des gerechten Krieges gehörte in dieser Theologie der Vergangenheit an. Gesellschaftliche Verhältnisse können sich nicht länger auf göttlichen Ursprung berufen. Christlicher Glaube, allein biblisch orientiert am Neuen Testament, bleibt in kritischer Distanz. Jesus Christus, in dem Gott dem Menschen begegnet ist, ist das alleinige Maß, das jede Wirklichkeit letztlich infrage stellt. Dieses theologische Verständnis ist damit im umfassenden Sinne politisch.

Die Nationalsozialisten haben schnell erkannt, welche Gefahr für sie von einem solchen Denken ausgeht. Schon 1934 wird gegen den Sozialdemokraten Barth, inzwischen Professor für Systematische Theologie an der Universität in Bonn, ein Redeverbot verhängt. Im November wird er vom Dienst suspendiert und ein Jahr später in den Ruhestand versetzt. Er verlässt Deutschland, geht zurück in die Schweiz. Von dort ruft er zum militärischen Widerstand gegen Hitler-Deutschland auf. Seine Druckerzeugnisse werden verboten.

Barth wird 1934 zum eigentlichen Motor und geistlichen Vater der „Barmer Erklärung“. Ihr mutiges Bekenntnis, das entschiedene Nein der dialektischen Theologen steht nicht nur im scharfen Widerspruch zum Nationalsozialismus, sondern richtet sich auch rigoros gegen die liberale Theologie, die sich mit dem Staat gemein machte, und eine Kirche, die „gleichgeschaltet“ in den staatlichen Strukturen aufging. Die bekennende Kirche wurde zum einzig nennenswerten organisierten Widerstand der Evangelischen Kirche im sogenannten Dritten Reich.

Die Barmer Erklärung war letztlich nach 1945 das geistliche Fundament für die Neuausrichtung der Evangelischen Kirche im Rheinland. Barth ist zwei Jahre nach Kriegsende zudem Mitverfasser des Darmstädter Wortes, mit der die Kirche ihre Schuld, ihre Mitverantwortung am Nationalsozialismus bekannt und christlichen Antikommunismus abgelehnt hat.