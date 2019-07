Teckelzucht am Niederrhein : Sieger auf vier Pfoten

Alpen Bei einer Zuchtschau des Teckel-Clubs in Alpen wurden die schönsten Hunde gekürt.

Nachdem der Vorsitzende Marcus Kaufmann Hundeführer und Gäste begrüßt hatte, konnte sofort nach der Anmeldung und Überprüfung der Chip-Nummer mit der Schau begonnen werden. Es lag wohl am Wetter, dass in diesem Jahr dem aus Gronau angereisten Formwertrichter Heinrich Klümper lediglich acht Rauhaardackel vorgestellt wurden. Das war nur rund die Hälfte der Anzahl an Dackeln, die gewöhnlich an der Zuchtschau teilnehmen. Dafür war die Qualität umso besser. Der Körmeister, Richter Heinrich Klümper, vergab sechsmal die Bewertungsnote „vorzüglich“ und zweimal die Bewertungsnote „sehr gut“. Dies bedeutet, dass alle vorgestellten Hunde uneingeschränkt zur Zucht geeignet sind.