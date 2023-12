Nach drei Taten in Alpen Tankstellen-Räuber kommt in Psychiatrie

„Raub, schwerer Raub und räuberische Erpressung“, so lautete die Anklage gegen einen heute 21-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort, gegen den am Mittwoch das Urteil gesprochen wurde. Von den drei Taten, die er im Mai und Juni 2021 in Alpen begangen hatte (wobei es bei der räuberischen Erpressung beim Versuch geblieben ist), wurde er wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Für unbestimmte Zeit hinter verschlossenen Türen leben muss der junge Kamp-Lintforter trotzdem: Die auswärtige Jugendkammer des Landgerichtes verfügte die Unterbringung in einer geschlossene Psychiatrie. Sie folgte damit der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls eine Verurteilung nach Paragraf 63 Strafgesetzbuch gefordert hatte.