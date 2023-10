Tatort Grünthalkreuzung Einbrecher in Tankstelle erbeuten Zigaretten

Am Mittwochmorgen, 4. Oktober, sind in Alpen zwei unbekannte Diebe in den Verkaufsraum der Tankstelle an der Grünthal-Kreuzung Xantener Straße (B 57) Ecke Weseler Straße (B 58) eingebrochen. Wie die Polizei am Morgen berichtetet, hebelten die Einbrecher exakt um 3.31 Uhr die Schiebetür des Haupteingangs auf und drangen so in den Verkaufsraum ein. Sie packten eine größere Menge Tabakwaren ein und fuhren um 3.37 Uhr mit einem Kleinwagen davon, den sie zuvor auf dem Geh- und Radweg der B 57 abgestellt hatten, in Richtung Weseler Straße. In welche Richtung sie weitergefahren sind, geht aus der Meldung der Polizei nicht hervor. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Diese sind jedoch bislang erfolglos geblieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder dem Kleinwagen geben können, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort, Tel. 02842 934-0, in Verbindung zu setzen. Dieser Appell richte sich insbesondere auch an Zeitungsausträger, die zu dieser Zeit in der Regel mit ihren Fahrzeugen auf der B 57 und B 58 unterwegs sind.