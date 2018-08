Alpen: Tambourcorps feiert 90-jähriges Bestehen

Alpen Tambourcorps Menzelen gratuliert Anneliese Pötters zum 90. Geburtstag. Der Verein ist genau so alt wie sie und feiert Anfang September.

Nicht nur Anneliese Pötters feiert in diesen Tagen ihren 90. Geburtstag. Auch das Tambourcorps Menzelen-Ost ist im Jahr 1928 gegründet worden. Die Geburtstagsveranstaltung für das Musikensemble findet am Sonntag, 2. September, rund um den Adlersaal in Menzelen-Ost statt. Neben gemütlichen Stunden und der Versorgung rund um das leibliche Wohl dürfen sich die Festgäste auf ein buntes Rahmenprogramm zum runden Geburtstag freuen.