Musiktradition in Alpen : Tambourcorps feiert sein Jubiläum mit zahlreichen Freunden

Alpen Am 1. Mai 1927 hatte das Tambourcorps Bönninghardt-Saalhoff seinen ersten Auftritt. Zum Jubiläum kommen jetzt auch die Freunde aus Brandenburg, um ein Ständchen zu spielen.

Das Tambourcorps Bönninghardt-Saalhoff schlägt seit 95 Jahren einen recht forschen Ton an. Das ist wahrlich ein guter Grund zum Feiern. Am 1. Mai 1927 hatte das Tambourcorps Bönninghardt-Saalhoff seinen ersten Auftritt.

Seit mehr als 30 Jahren besteht zudem eine lebendige „Ost-West-Freundschaft“ zum Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr in Turnow, einer Gemeinde im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg. Die Freunde aus Turnow sind selbstverständlich auch zu Besuch am Niederrhein, um gemeinsam mit anderen Musikvereinen und weiteren Gästen das 95-jährige Bestehen des Tambourcorps Bönninghardt-Saalhoff ausgiebig zu feiern.