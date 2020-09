Feuerwehreinsatz : Stromleitung abgerissen

Dieser Lkw hat die Sromleitung abgerissen. Foto: Feuerwehr Alpen

Alpen-Veen In Veen an der Holländer Straße ist beim Abladen eines Sattelaufliegers auf einem Acker eine Stromleitung abgerissen worden. Der Zwischenfall ereignete sich bereits am Freitag, wie die Feuerwehr jetzt mitteilte.

