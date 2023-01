Kita-Streit in Alpen Die Partei will am Sportplatz einen Treffpunkt für viele

Die Kontroverse um den Standort für die geplante Kindertagesstätte mit angeschlossener Tagespflege, die das DRK Niederrhein in Alpen bauen möchte, ist komplett wieder auf politischem Spielfeld angekommen. Nachdem sich Viktoria Alpen, die ein in Eigenregie hergerichtetes Kleinspielfeld wieder an die Gemeinde abtreten muss, und die Verwaltung auf eine Kompromisslinie verständigt hatten, dauert die parteipolitische Aufarbeitung an. Die SPD eröffnete den Schlagabtausch, die CDU konterte, und nun meldet sich Matthias Schuszik, Solist für Die Partei im Rat, in der Causa Kita zu Wort.