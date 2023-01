Alpen ringt um das DRK-Projekt Kita-Deal wird zum Zankapfel der Politik

Die SPD habe das gleiche finanzielle Konstrukt mit der Kirchengemeinde St. Ulrich beim Bau von Haus Michael in Menzelen mitgetragen. „Wo war da der Aufschrei? Wir stellen Gleichheit zwischen den Trägern her und messen nicht mit zweierlei Maß“, so Paul. Das Grundstück werde dem DRK nicht geschenkt, sondern zur Verfügung gestellt – im Interesse von Eltern und älteren Menschen. Das DRK verfolge in Alpen das gleiche innovative Konzept wie St. Ulrich in Menzelen.