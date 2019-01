Alpen: Sternsinger von St. Ulrich sammeln 34.441,86 Euro

Alpen Die Kirchengemeinde St. Ulrich hat nach der Sternsingeraktion einen Strich gezogen. Rund 35.000 Euro für bedürftige Kinder in aller Welt sind ein mehr als achtbares Ergebnis.

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Ulrich sind an den Haustüren wieder mit offenen Herzen empfangen worden. Das schlug sich auch in den Spendenbüchsen nieder. Stolze 34.441,86 Euro für Kinder mit Behinderung in Peru – sie gehören dort zu den Ärmsten – und benachteiligte Kinder in aller Welt stehen nach dem Kassensturz zu Buche. Ein wahrlich hervorragendes Resultat.

Was unterm Strich steht, ist zugleich ein lohnendes Dankeschön der Alpener Bevölkerung an die rund 250 Mädchen und Jungen, die sich bei teils widrigen Witterungsverhältnissen auf den Weg gemacht hatten, um in den Ortschaften den Gruß 20+CMB+19 (Christus Manisonem Bendictat) an die Türen zu schreiben und so den Segen Gottes nach draußen in den Ort zu tragen. Die Kinder sind so zum Segen für die ganze Gemeinde geworden.