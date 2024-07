Kunst trifft Geschichte Alpen macht römische Geschichte erlebbar

Alpen-Drüpt · Neben einem Römer aus Stahl weist nun die von der Künstlergemeinschaft Alpen verschönerte Bushaltestelle auf das Bodendenkmal in Drüpt, was zum Unesco-Welterbe zählt, hin. Was an der Stelle noch geplant ist.

12.07.2024 , 04:20 Uhr

Die Künstlergemeinschaft Alpen hat die Bushaltestelle in Drüpt passend im römischen Stil gestaltet. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Silvia Decker