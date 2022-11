Kontroverse um den richtigen Standort CDU signalisiert Zustimmung für Kita am Sportplatz Alpen

Die CDU legt sich in der Standortfrage für den neuen Kindergarten, den der DRK Kreisverband Niederrhein in Alpen bauen will, fest: Trotz aller Proteste, vornehmlich aus Reihen des Sportvereins Viktoria Alpen, soll das Mehrgenerationen-Gebäude inklusive einer Tagespflege auf dem Sportgelände zwischen Kunstrasenplatz und neuem Feuerwehrgerätehaus entstehen. Mit dieser klaren Positionierung, das bestätigte CDU-Fraktionschef Frederik Paul auf Anfrage der Redaktion, will die Mehrheitsfraktion am Dienstag, 6. Dezember, in den Haupt- und Finanzausschuss (18 Uhr) gehen.