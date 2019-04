Stadt verteilt kostenlose Samentütchen : „Alpen begeistert – jetzt auch Insekten“

Alpen Im Rathaus kann man Samentütchen für Blumenwiesen mitnehmen. Auch Landwirte legen Blühstreifen an.

Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen. Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder.

Man muss nur auf der im Foyer des Rathauses aufgehängten Gemeindekarte einen roten Punkt an der Stelle machen, wo man säen möchte. Dann darf man einige Saattütchen mitnehmen. Die Gemeinde bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung, damit am Ende auch die Bienen begeistert sind von Alpen. „Daher sind Mitstreiter und Nachahmer gesucht und im Rathaus sehr willkommen“, wirbt Stadtplaner Martin Lyhme als Schrittmacher der Aktion. „Gemeinsam kämpfen wir gegen das Insektensterben“, so der Motivator.

Auch die Gemeinde dehnt die Flächen ihrer Blühwiesen aus. Am Fuße der Motte, wo’s schon im vorigen Sommer ordentlich gesummt hat, wird’s bald wieder bunt blühen. Auch auf den neu angelegten Streuobstwiesen am Mühlenweg wird zwischen den jungen Bäumen alter Obstsorten auf 4,5 Hektar ein Paradies für Bienen heranreifen, ebenso auf der Streuobstwiese an der neuen Unterkunft für Flüchtlinge an der Ulrichstraße. „Wir haben jetzt richtig Fahrt aufgenommen“, sagt Landschaftsarchitekt Martin Lyhme. „Das wird richtig klasse.“