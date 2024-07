St. Ulrich Alpen investiert sieben Millionen Euro Kirchengemeinde Alpen stärkt ihre acht Kitas in drei Kommunen

Noch bewegen schwere Maschinen jede Menge Erde rund um das neue, langgestreckte Haus mit dem Vorbau aus schickem Holz hinter dem Schützenhaus Wippött in Menzelen-West. Doch schon bald werden die Bewohner einziehen – Kinder der Kita St. Michael und alte Menschen, denen das Marienstift hier einen Tagespflegeplatz anbietet. „Am 1. August ist Einzug. Definitiv“, sagt Dietmar Heshe, Leitender Pfarrer der Kirchengemeinde St. Ulrich. Die ist Trägerin von acht Kindertagesstätten in drei Kommunen: in Alpen, Rheinberg und Wesel. Und alle werden baulich auf den Stand gebracht, um heutigen Anforderungen an frühkindliche Bildung bestmöglich gerecht zu werden. Insgesamt sieben Millionen Euro nimmt der Kirchenvorstand dafür in die Hand. Und unterstreicht damit seine Wertschätzung für eine qualitativ hochwertige Betreuung ihrer rund 300 anvertrauten Kinder in den jeweiligen Einrichtungen.