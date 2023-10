Es werden mehr als 300 Tüten gepackt Auch Bönning-Rill und Drüpt freuen sich schon auf St. Martin

Der Umzug beginnt am 4. November um 17.30 Uhr am Schützenhaus der Bruderschaft Sankt Heinrich am Römerweg 22 in Bönning. Gemeinsam mit allen Teilnehmenden sowie dem Musikverein Menzelen zieht Sankt Martin über den Römerweg, die Gartenstraße, den Hochfeldweg, die Alte Straße, den Grüner Weg und den Römerweg wieder zurück zum Schützenhaus.