Alpen: St. Heinrich ehrt verdiente Schützenbrüder

Bönning-Rill Treue Mitglieder bei der Herbstversammlung der Bruderschaft St. Heinrich geehrt.

Im Rahmen der Herbstversammlung der Schützenbruderschaft St. Heinrich in Bönning-Rill sind jetzt einige Schützenbrüder für ihre langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet worden.

Die Schützenbrüder Fritz Willi Bocholz, Klaus Wimmel, Jürgen Rischer, Kay Hilgert, Andreas Scholten Jürgen Giesen und Stephan Hansen gehören alle seit einem Vierteljahrhundert der Bruderschaft an. Das ist für Dieter Klötzsch, August Hügen, Erich Bauer und Lothar Sujatta ein recht überschaubarer Zeitraum. Denn die drei blicken sogar schon auf beachtliche 50 Jahre in den Reihen von Sankt Heinrich zurück. Eine ganz besondere Auszeichnung wurde auch Aloys Emmerichs sowie Werner Janßen zuteil.

Die beiden wurden offiziell zu Ehrenmitgliedern ernannt, weil sie in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag gefeiert haben und zudem seit mindestens 25 Jahren Mitglieder in der inzwischen 71 Jahre alten St.-Heinrich-Schützenbruderschaft in Bönning-Rill sind.