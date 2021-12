„Offensichtlich fehlerhaft“ : Alpens SPD kritisiert die Planung für Windkraftzonen

Alpen Der Alpener SPD-Fraktionschef Armin Lövenich macht deutlich, dass er und seine Mitstreiter „grundsätzlich für die Nutzung alternativer Energien“ einträten, „aber nicht auf Biegen und Brechen“.

Wenige Tage vor Weihnachten blicken Alpens Genossen aufs zu Ende gehende Jahr zurück und sind dabei wenig friedlich gestimmt. Bei ihnen wirkt die hitzige Auseinandersetzung um die Windkraftzonen im Sommer noch nach. Für SPD-Fraktionschef Armin Lövenich ist es nach wie vor „unverständlich“, dass Genossen, die sich für und mit den Bürgerinitiativen gegen die grundsätzliche Festlegung den Konzentrationszonen auf der Bönninghardt und in Winnenthal eingesetzt haben, „angefeindet“ worden seien. In seiner Rede zum Haushalt, die der Redaktion vorab vorliegt, betont der Fraktionssprecher, dass er und seine Mitstreiter im Rat „grundsätzlich für die Nutzung alternativer Energien“ einträten, „aber nicht auf Biegen und Brechen“. In dem Zusammenhang wirft Lövenich den maßgeblich Verantwortlichen im Rathaus vor, „grundlegende gesetzliche Bestimmungen nicht eingehalten“ zu haben. Die eingeholten Fachgutachten seien zudem „offensichtlich fehlerhaft“. Er habe den Eindruck gewonnen, dass „Gutachter beauftragt wurden, denen man vorher zu verstehen gegeben hat, was man erwartet“. Daher habe er es als Aufgabe der SPD gesehen, die Bürger zu in ihrem Widerstand gegen die Pläne zu unterstützen. Der SPD genau das vorzuhalten, zeuge von einem „falschen Demokratieverständnis“.