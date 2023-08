SPD kritisiert die Verwaltung SPD sieht das Rathaus in Alpen bei vielen Projekten „einfach überfordert“

Mehrkosten in Millionenhöhe und ein möglicher Ausfall von Fördermitteln wegen Fristüberschreitung bei der Sanierung der Sekundarschule, ein sich schleppender und am Ende deutlich teurerer Stadtumbau und am Ende als i-Tüpfelchen ein viel zu mickriger Sockel für die Kurfürstin Amalie im neuen Park hinter der evangelischen Kirche. Die Mängelliste der SPD bei der Umsetzung politischer Entscheidungen des Alpener Rates ist lang. Den roten Faden, der sich aus den Aufzählungen von Parteichef Wolfgang Zimmermann und Fraktionschef Armin Lövenich herauslesen lässt: Die Genossen vermissen im Rathaus „ein professionelles Projektmanagement“. Das nämlich, das wiederholen die SPD-Politiker schon seit Jahren, würde am Ende Geld sparen und auch zu besseren Ergebnissen führen.