Alpen: Sparkasse sponsert gefahrlose Waffe

Alpen Die Sparkasse am Niederrhein unterstützt den Schießclub Menzelenerheide beim Kauf eines Lichtpunktgewehrs. Mit dieser ungefährlichen Waffe dürfen auch Kinder schon schießen.

Mit einem animierten Computerspiel kann es das neue Lichtpunktgewehr nicht aufnehmen. Trotzdem setzt der Schießclub Menzelenerheide mit ihm nun verstärkt auf die Nachwuchsförderung. „Nach deutschem Waffenrecht dürfen erst Zwölfjährige mit leichten Waffen schießen“, sagt Andreas Franke, der Vorsitzende Schießclubs. Das für jüngere Kinder geeignete und völlig ungefährliche Gewehr konnte der Verein vor kurzem mit einer Spende der Sparkasse am Niederrhein von den Junggesellenschützen übernehmen. Bei einem Besuch im Schießstand an der Schulstraße in Menzelen erlebte Vorstand Bernd Zibell das Lichtpunktgewehr im Einsatz.