Weißes Gold aus Alpen-Veen Spargelzelt Schippers öffnet eine Woche länger

Liebhaber des weißen Goldes vom Niederrhein dürften sich freuen: Denn der Veener Spargelhof Schippers teilt mit, dass das Spargelzelt in diesem Jahr eine Woche länger geöffnet bleibt. So können bis Freitag, 28. Juni, noch Plätze im Zelt an der Tackenstraße 14 reserviert werden. „Wir haben derzeit sehr viel Spargel, und die Nachfrage ist so hoch, dass wir jedem, der gerne noch bei uns vor Ort Spargel essen möchten, dazu die Möglichkeit bieten wollen“, erklärt Gesellschafter Roman Merkewitsch im Gespräch mit der Redaktion.