Besucheransturm in Alpen Zum Spargelfest Italienisch genießen

Tausende von gut gelaunten Besuchern kamen bei herrlichem Sonnenschein und sehr angenehmen Temperaturen ab 11 Uhr in das Zentrum Alpens. Auch der verkaufsoffene Sonntag, bei dem die Fachgeschäfte und Restaurants an der Lindenallee, der Burgstraße und der Rathausstraße ihre Türen weit offenhielten, trug in entscheidender Weise zum Zustrom vieler kauf- und konsumfreudiger Marktbesucher bei.