2. Street-Food-Festival auf dem Rathausplatz Was Gäste zum Spargelfest in Alpen wissen müssen

Parkmöglichkeiten Folgende Parkmöglichkeiten sind für die Veranstaltung vorhanden: Parkplatz Adenauerplatz, Willy-Brandt-Platz, Edeka-Parkplatz an der Straße Zum Wald, Aldi-Parkplatz an der Rathausstraße, Netto-Parkplatz an der Burgstraße, Bahnhofsparkplatz an der Bahnhofstraße, Mitarbeiterparkplatz Norgren an der Bruckstraße, Mitarbeiterparkplatz Lemken an der Weseler Straße. Der Schotterparkplatz an der Kirche wird für die Veranstaltung genutzt und ist für den Tag gesperrt.