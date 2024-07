Alpen muss „Schule neu denken“ Moderne Grundschule stellt Politik vor Herkulesaufgabe

Die millionenschwere Sanierung der Sekundarschule ist gerade abgeschlossen, da braut sich erneut Ungemach über der Bildungslandschaft im kleinen Alpen zusammen. Diesmal sind es die Grundschulen, die den Haushalt der Gemeinde vor extreme Herausforderungen zu stellen drohen. Mit noch unabsehbaren Folgen. Die gesetzliche Pflicht, vom Schuljahr 2026/27 an, jedem Kind in der Primarstufe einen Platz im Offenen Ganztag (Ogata) zur Verfügung zu stellen, wirft ihre Schatten voraus und versetzt die Verwaltung zunächst mal in „Schockstarre“, wie Bürgermeister Thomas Ahls im Schulausschuss unmittelbar vor den Ferien freimütig bekannt hat.