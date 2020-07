Zusammenstoß an Kreuzung : Zwei Verletzte bei Autounfall in Bönninghardt

Die Polizei eilte am Mittwoch zum Unfall an der Bönninghardter Straße. Foto: dpa/Silas Stein

Bönninghardt/Sonsbeck Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 12.55 Uhr in Bönninghardt auf der Bönnighardter Straße ereignet hat. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

