Musik im Lesegarten Jazzfrühshoppen mit Muckefuck im Lesegarten hinter dem Rathaus

Auch in diesem Jahr lädt der Musik- und Literaturkreis Alpen am Sonntag, 7. Juli, um 11 Uhr wieder zu seinem traditionellen Jazzfrühschoppen in den Lesegarten hinter dem Rathaus in Alpen ein. Erneut wird dabei das Jazzorchester Muckefuck die Gäste mit fröhlichen Melodien zum Mitswingen und Mitsingen verleiten.