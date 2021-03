Digitalisierung in Alpen : Das Glasfasernetz in Alpen soll weiter wachsen

Alpen Vom Sommer an soll auch der nördliche Teile Alpensan Glasfasernetz angeschlossen werden. Bis auch der ländliche Bereich an der Reihe ist, dauert’s aber noch etwas länger.

Bekanntlich war der Bedarf an Breitband-Anschlüssen zunächst so gering, dass ein Ausbau der Infrastruktur wirtschaftlich kaum darstellbar war. Da man sich im Rathaus aber nicht mit den so unterschiedlichen Netz-Bedingungen im Ort abfinden wollte, konnte man die Netzbetreiber überzeugen, einen neuen Anlauf zu starten.

Auch wenn es wieder recht zäh lief, reichte das Interesse, in der Verlängerung den Zuschlag zu bekommen. Von rund 1000 Haushalten im nördlichen Ortskern – mit Marienstift, Kirchengemeinden und Volksbank sowie künftig Drogeriemarkt und Willy-Brandt-Platz-Bebauung – seien um die 400 Verträge für einen Glasfaser-Anschluss abgeschlossen worden, so Janßen. Inzwischen könne er der Deutschen Glasfaser im Bereich des Wasserwerkes am Marienstift einen Standort für die Verteilstation (Point of Presence, PoP) anbieten, so dass dem Netzausbau nichts mehr im Wege steht.