Privatinitiative von „Alpener Jungs“ Frieden an der Kirche – Kurfürstin Amalie steht wieder auf dem Sockel

Amalia ist nicht aus Zucker. Die in Bronze gegossene Verkörperung der Kurfürstin aus der Pfalz trotzt dem niederrheinischen Schmuddelwetter und steht rechtzeitig vor dem Sonntagsgottesdienst wieder an ihrem Platz an der Kirche. Stolz und aufrecht. Den Blick ausgerichtet auf den Hügel, auf dem in Wurfweite einst die Burg der Herren von Alpen thronte. Vor gut zwei Jahren ist die Dorfheilige vom Podest gestiegen, auf dem das Werk des Künstlers Hans-Peter Fonteyne 2005 platziert worden war. Die Hochadelige und ihre beiden Begleiterinnen – ein Mädchen und eine Schildkröte – mussten vorübergehend ins Exil, um Platz zu machen, für Neugestaltung des nach der Kurfürstin benannten Vorplatzes der evangelischen Kirche. Die Rückkehr hat viel länger gedauert als gedacht. Grund dafür war ein skurriler, kirchlich-weltlicher Streit um den Sockel für das prägnante Figuren-Ensemble. Bürgermeister und Pastor standen sich am leeren Podest hoch emotionalisiert gegenüber.