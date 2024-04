Mit Streetfood-Festival Alpen startet fröhlich in den Frühling

„Das Frühlingsfest ist gut besucht, etwa so gut wie in letzten beiden Jahren“, zog am Sonntag Petra Romba eine erste Bilanz. „Der Wind macht es den Standbesitzern zwar nicht leicht. Aber es scheint zumindest die Sonne.“ Die Wirtschaftsförderin freute sich über die gute Resonanz, die das erste Alpener Frühlingsfest hatte, das das Blumen- und Spargelfest ablöste. 2022 wurde das neue Streetfood-Festival auf dem Rathausplatz integriert, wie 2023 und in diesem Jahr. „Seitdem das Streetfood-Festival dabei ist, herrscht immer gutes Wetter“, sagte Romba schmunzelnd.