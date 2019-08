Ortskernentwicklung in Alpen : Signal für Visionen am Willy-Brandt-Platz

Bauausschuss beendet am Donnerstag die politische Sommerpause. Die Politik soll die Verwaltung beauftragen, mit der Investorensuche im Ortskern zu beginnen. Das wäre die Vorentscheidung zum Abriss des alten Feuerwehrhauses.

Der Bauausschuss beendet am Donnerstag, 29. August, um 17 Uhr die politische Sommerpause und geht dabei gleich in die Vollen. Auf der Tagesordnung steht der Auftrag an die Verwaltung, ein Verfahren auf den Weg zu bringen, einen ambitionierten Investor für den Willy-Brandt-Platz zu finden.

Da steht heute noch das leer geräumte Feuerwehrgerätehaus. Für dessen Erhalt streitet allein die FDP. Die macht hier seit Wochen mit einer demonstrativen Sitzblockade auf sich aufmerksam. Das Grundstück will die Gemeinde nicht nur möglichst gut verkaufen. Hier soll sich auch ein Lebensmittelvollsortimenter ansiedeln, der den lahmenden Einzelhandel im Ortskern wieder auf die Sprünge hilft.

Info Strategische Überlegungen Der Plan Der Vollsortimenter am Willy-Brandt-Platz soll Kundenfrequenz an den Ort binden, um den Kaufkraftabfluss zu stoppen. Gewinner Profitieren würde der Einzelhandel insgesamt, der in den zurückliegenden Jahren stark verloren hat.

Das heißt am Ende als logische Konsequenz: Das ausgediente Feuerwehrhaus wird abgerissen, um neuen Plänen Platz zu machen. Außerdem sollen hier neben dem Vollsortimenter Wohnungen entstehen, die nach Möglichkeit auch den sozialen Bedarf bedienen sollen. Auch Gestaltungsfragen sollen bei der Auswahl des Investors eine Rolle spielen. Eine Auswahlkommission aus Politik, Verwaltung und ortsansässigen Architekten soll der Bevölkerung die besten Bewerber vorstellen. Das im Dialog mit den Alpenern gewonnene Meinungsbild soll in die Entscheidung einfließen.

Inzwischen wird vernehmlich Unmut laut in der unmittelbaren Nachbarschaft des Willy-Brandt-Platzes. Anwohner befürchten durch den Neubau mit dem publikumsintensiven Vollsortimenter eine spürbare Minderung ihres Wohnwertes. Es ist damit zu rechnen, dass Betroffene vor der Sitzung das Wort ergreifen. Das neue Gebäude soll über die Lindenallee erschlossen werden. Zusätzlich zum Grundstück des ehemaligen Feuerwehrhauses sollen auch zwei Liegenschaften an der Rosenstraße mit verkauft und entsprechend überplant werden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

An der Lindenallee sind weitere Veränderungen geplant. So soll laut Vorlage das Wohn- und Geschäftshaus, das Juwelier Wäckers zum Jahreswechsel geräumt hat, abgebrochen werden. Hier ist ein Neubau geplant mit Wohnungen und gewerblicher Nutzung. Der Architekt will seine Ideen in der Sitzung vorstellen. Hier, so Volker Schlicht vom Bauamt, entspreche die zulässige Geschossfläche nicht heutigen Standards, schränke Bauherren über Gebühr ein. Auch vor dem Hintergrund der Wohnungsknappheit, so die Verwaltung, sei es ratsam, den Rahmen großzügiger zu fassen.